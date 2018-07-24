Фото: youtube.com
В Сети опубликовали первые снимки передней и задней панелей смартфона от компании Tesla, которой руководит предприниматель из США Илон Маск. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на портал GizChina.
Уточняется, что кодовое название смартфона - Quadra. На опубликованных фото видно, что гаджет будет оснащен безрамочным дисплеем с вырезом в верхней части под динамик и фронтальную камеру. На задней панели будет размещен логотип Tesla, главный динамик и вырезы под двойную камеру.
Издание напоминает, что первые сообщения о создании смартфона от Маска появились еще в ноябре прошлого года. Детальная информация о смартфоне, включая его параметры, дату старта продаж и стоимость, предположительно, должна вскоре появиться.
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