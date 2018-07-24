В редакцию портала Amic.ru обратилась жительница Барнаула Екатерина Шадрина. Она рассказала о том, что ее свекор несколько месяцев назад был незаконно осужден за убийство своего лучшего друга. Несмотря на противоречивые улики, мужчина получил 13 лет колонии строгого режима за то, чего не совершал, уверены родственники.

Пасхальная трагедия

51-летний Алексей Шадрин проживал в селе Сараса Алтайского района. В детстве он получил травму, которая впоследствии привела к развитию эпилепсии. Тем не менее инвалидность он оформил только несколько лет назад. Сами односельчане характеризуют его как человека доброго и неконфликтного, который всегда был готов помочь по хозяйству, если это требовалось.

Все произошло в апреле 2017 года, на Пасху. Алексей Шадрин отправился в гости к своему 80-летнему другу. Они дружили довольно давно, и Шадрин неоднократно помогал приятелю. "Дело в том, что он был строителем и без труда мог и баню срубить, и сарай перекрыть", — рассказывает его невестка.

Известно, что приятель Шадрина, Петр Филиппович, был должен ему некоторую сумму денег. Однако в гости Шадрин собирался зайти вовсе не для того, чтобы забрать долг. Между тем незадолго до визита друга пожилой мужчина распивал спиртное на летней веранде дома вместе со своей дочерью, 60-летней Тамарой.

По словам Алексея Шадрина, когда он зашел во двор к соседу, то увидел всю окровавленную и изрезанную Тамару, которая выскочила к нему навстречу. Отстранив женщину, Алексей Шадрин заметил лежащего на полу Петра Филипповича с ножом, торчащим из грудной клетки. Он бросился к нему, вынул нож и попробовал привести в сознание, но помочь другу уже ничем не смог — тот был мертв. Позднее Шадрин объяснил следователю свой поступок тем, что верил в возможность спасти своего соседа. Других свидетелей произошедшего на летней веранде не оказалось.

Показания из Чечни

После этого у Шадрина произошла потасовка с Тамарой. Позднее пенсионерка заявила, что побои ей нанес именно данный человек. Однако некоторые односельчане рассказывали, что до того, как прийти в дом к отцу, дочь употребляла алкоголь в другой компании, где и была избита. Более того, обе руки у нее в момент преступления оказались перебинтованы, а значит, ее отпечатков пальцев на орудии убийства не было, там оказались только следы свекра, рассказала его невестка.

На следствии Тамара вначале заявила, что Шадрин убил ее отца, потом добавила, что он ко всему прочему еще и вымогал у нее деньги, которые она якобы добровольно отдала. На деле же выяснилось, что никаких денег у Шадрина при задержании не оказалось. Вызывает вопросы и дальнейшее поведение Тамары. Сразу после похорон отца она продала дом и уехала из Алтайского края в Чечню. Все заседания суда проходили без ее личного участия, она "выходила в эфир" только посредством видеосвязи.

Там она продолжала путаться в показаниях: мужчина ее то бил, то нет, то вымогал деньги, то не делал этого. Тем временем ряд жителей Сарасы высказываются о бывшей односельчанке весьма нелестно. Они характеризуют дочь убитого как человека, злоупотребляющего алкоголем, алчного и меркантильного, якобы она ухаживала за отцом только ради дома.

Чистосердечное с переломанными руками

Между тем обратиться в СМИ родственникам Алексея Шадрина посоветовал даже не адвокат, как можно было бы подумать на первый взгляд, а... начальник СИЗО, где в настоящее время и содержится осужденный. "Он нам высказал свое личное мнение, что здесь сидит абсолютно невиновный человек, да к тому же еще и серьезно больной. Приступы, связанные с эпилепсией, у осужденного повторялись в СИЗО несколько раз. Думаю, начальник изолятора за годы своей работы повидал немало осужденных и может составить верное впечатление о человеке", — рассказала порталу Amic.ru Екатерина Шадрина.

Более того, по ее словам, к настоящему времени из уголовного дела таинственным образом исчезли некоторые вещдоки. А нож – орудие убийства и главная улика — вовсе не тот, которым было совершено реальное преступление.

"Странностей здесь хватает. Начнем с того, что уголовное дело очень долго не заводили. Сменилось два следователя у нас, и только потом оно получило ход, причем в рекордно короткие сроки. Было проведено несколько очных ставок и следственных экспериментов. Но, к примеру, нигде не было указано, что у свекра одна рука не гнется в локте (следствие травмы после ДТП), что разрушило бы версию об ударе ножом именно ей", — объяснила г-жа Шадрина.

Главное доказательство против свекра Екатерины Шадриной — чистосердечное признание ее родственника:

"Но вы же должны понимать, что это подписал больной человек, ему в таком состоянии что ни скажи – все сделает. Уже потом, когда он пришел в себя, понял, что совершил в беспамятстве. Скажу вам больше, позднее мы выяснили, как он написал чистосердечное. Его избили, сломали кисти рук, таким образом выбив показания. Тут и здоровые бы люди-то не выдержали, а уж он и подавно… Нам сейчас советуют идти в прокуратуру писать жалобу на Тамару – за то, что она оклеветала свекра. Вызывает удивление и позиция судьи. Процесс шел с конца октября по середину мая – в итоге назначили 13 лет колонии строгого режима, сочтя вину полностью доказанной, основываясь на все том же признательном показании. При этом ни состояние здоровья, ни инвалидность — ничего судьей не учитывалось".

"Информация скрыта"

Кстати, обращает на себя внимание, что карточка дела на сайте Алтайского районного суда закрыта. В ней нет какой-либо информации о личности обвиняемого, а также по статьям, которые ему инкриминировались, отсутствует и текст приговора. Чем вызвано такое решение судьи Оксаны Семенниковой, не вполне ясно.

"Нам вообще никто ничего не говорит по данному делу, сами узнаем многие факты случайно…", — подтверждает кулуарный характер процесса Екатерина Шадрина. До этого защитник у Алексея Шадрина был другим, но, проработав недолгое время, юрист заявила, что боится своего клиента, а общается с ним только через конвоиров. Также она дала понять, что не будет прилагать особых усилий без допвознаграждения. Сейчас его интересы представляет уже другой адвокат, Оксана Атаманова.

Сами родственники верят в пересмотр дела. "Все возможно, никаких доказательств против свекра нет, в деле фигурирует один нож, а убит сосед был совсем другим. Экспертизы, проведенные сразу после убийства в отношении Алексея Шадрина на состояние алкогольного опьянения и вменяемость, дали отрицательный результат", — констатирует собеседница.



Заседание апелляционной комиссии состоится 9 августа в Алтайском краевом суде. Портал Amic.ru продолжит следить за развитием событий и уже обратился в правоохранительные органы с официальным запросом по данному делу. Учитывая, что следствие периодически ошибается, впрочем, как и все люди, точку в деле Алексея Шадрина ставить пока, думается, рано. Достаточно вспомнить дело "барнаульского стрелка из ТТ" Александра Никифорова, которое после многочисленных публикаций в СМИ было переквалифицировано.