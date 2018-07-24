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Не менее 65 человек умерли, еще свыше 20 тысяч были госпитализированы по всей Японии за минувшую неделю из-за сильной жары, которая установилась почти во всех регионах страны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo.
До этого больше всего смертей от тепловых ударов зафиксировали в июле 2010 года. Тогда жертвами жары стал 61 человек.
Ранее в понедельник, 23 июля, температура воздуха в городе Кумагая в соседней с Токио префектуре Сайтама достигла 41,1 градуса по Цельсию. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. В Токио жара тоже побила исторический рекорд. В городе Оме в горном районе на западе столичной префектуры столбик термометра днем достиг 40,8 градуса.
Уточняется, что среди пострадавших и умерших больше всего пожилых людей, которые зачастую не следят, как долго находятся на улице, или не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти Японии призывают население носить головные уборы, пить побольше жидкости и не находиться долго под солнцем.
В 2017 году жертвами высокой температуры стали 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.
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