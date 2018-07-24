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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что при дальнейших победах украинцев на спортивных соревнованиях в Москве люди перестанут верить в "агрессию России против Украины". Об этом пишет РБК, ссылаясь на его Facebook-страницу.
"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев — и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", — цитирует издание его слова.
Напомним, в минувшее воскресенье, 22 июля, Усик одержал победу над российским спортсменом Муратом Гассиевым в финале Всемирной суперсерии в Москве и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Теперь у него есть пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBF, также он получил 10 миллионов призовых долларов и Кубок Мохаммеда Али.
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в стране гордятся Усиком и назвал "символом борьбы" гимн страны, который зазвучал в Москве после победы боксера. Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский назвал слова президента Украины "идиотизмом", добавив, что не нужно "все переводить в политику".
Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя победу Усика, заявил, что попросит Порошенко присвоить спортсмену звание героя Украины.
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