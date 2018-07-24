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Толпа в Индии линчевала женщину из-за ложных сообщений в WhatsApp

, ИА "Амител"
Женщина распускала слухи, что в регионе действуют преступники, занимающиеся похищениями детей

Фото: tech-wd.com

В Индии толпа убила женщина из-за того, что она распространяла в мессенджере WhatsApp фейковые сообщения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Sky News.

Тело женщины нашли в минувшие выходные в лесу в штате Мадхья-Прадеш. Личность погибшей пока не установлена. Местные жители забили ее до смерти из-за того, что она распространяла слухи о том, что в регионе действуют похитители детей.

Полицейские уже арестовали девять подозреваемых в убийстве, ведется розыск остальных причастных.

Агентство пишет, что подобные инциденты, связанные с распространением фейковой информации в WhatsApp, стали причиной гибели свыше 20 человек в Индии за последние два месяца. На телефоны граждан начали приходить ложные сообщения о якобы имевших место похищениях детей, убийствах и изнасилованиях.

В начале текущего месяца индийское правительство потребовало от владельцев мессенджера срочно принять меры, чтобы остановить распространение фейковых новостей. После этого в WhatsApp ограничили функцию переадресации сообщений.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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