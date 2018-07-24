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Украинский политик и бывший депутат Рады Алексей Журавко проехал на машине по Крымскому мосту и поделился впечатлениями от путешествия на полуостров. Об этом пишет РИА Новости.
В записанном ролике экс-депутат обратился к соотечественникам и заявил, что мост положительно повлияет на экономику полуострова и благосостояние жителей Крыма. Также он отметил, что конструкция сделана "качественно, на века".
"Вы не представляете, какой большой поток транспорта идет со стороны материка России. Люди действительно едут в Крым отдыхать", — добавил экс-депутат.
Политик призвал соотечественников не верить "лжеаналитикам" с Украины, которые рассказывают, что "мост развалится либо же его не существует".
"В украинской власти сидят маргиналы, жулики, лжецы и завистливые <…> идиоты. Я же лично завидую белой завистью и радуюсь за вас, крымчане, и за Россию, что такой мегапроект, как Крымский мост, уже работает", — добавил экс-парламентарий.
Журавко считает, что Украина могла бы получить "колоссальную выгоду", если бы не старалась мешать реализации проекта, а присоединилась к строительству путепровода.
Также это помогло бы налаживанию экономических отношений между двумя странами, добавил политик.
В заключение парламентарий выразил уверенность, что наступит тот день, "когда между нами границ не будет".
Комментарии
"В заключение парламентарий выразил уверенность, что наступит тот день, "когда между нами границ не будет"." - хочется верить, что здесь он ошибся...