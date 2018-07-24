Фото: altrarte.info
Sony разработала 48-мегапиксельный сенсор IMX586. Он выйдет в одном из флагманов бренда, релиз которого ожидается в августе, пишет Life, ссылаясь на TechRadar.
Сенсор IMX586 получил рекордное для рынка смартфонов разрешение в 48 мегапикселей. Каждый пиксель в устройстве имеет очень малый размер — 0,8 мкм. Производитель обещает великолепное качество снимков даже с использованием зума и при плохой освещенности. Также в компании отметили, что сенсор поддерживает фирменную технологию управления экспозицией, что позволяет делать снимки расширенного динамического диапазона.
Предполагается, что сенсор дебютирует в одном из флагманов Sony, который компания представит на выставке IFA 2018 в Берлине в конце августа. Предположительно, это будет флагманское устройство Sony Xperia XZ3.
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