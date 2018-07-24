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Новости

Белый дом рассказал о единственной договоренности Трампа и Путина

, ИА "Амител"
Она касалась сотрудничества групп по нацбезопасности двух стран

Фото: news.vice.com

Советник по нацбезопасности президента Соединенных Штатов Джон Болтон проведет в августе встречу с коллегой из РФ. Такое заявление сделала представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе регулярного брифинга для журналистов, пишет "РИА Новости".

Она отметила, что единственной достигнутой договоренностью на российско-американском саммите в Хельсинки было то, что "группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне, и это взаимодействие сейчас продолжается и будет продолжаться". Также она добавила, что Болтон встретится с коллегой из РФ в следующем месяце в дополнение к встрече с другими коллегами из Европы. При этом Сандерс не уточнила, с кем именно и на чьей территории пройдет встреча.

Также представитель Белого дома напомнила, что Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью. По ее словам, "обсуждение этого уже ведется".

Ранее республиканец заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с главой РФ.

На второй встрече глава Белого дома намерен обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.

Напомним, первая полноформатная встреча глав России и США прошла 16 июля в Хельсинки. По ее итогам Путин и Трамп заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.07.2018 09:44
Грантштейн

Донни американские общечеловеки)
Вот смотрите, что он вынужден в оправдание говорить:
22 июля американский лидер пожаловался, что окружающие превратно оценивают его встречу с Путиным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые СМИ сообщают неправильную информацию о его встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.
«Когда вы слышите, что "фейковые новости" в негативном ключе сообщают о моей встрече с президентом Путиным, рассказывая, что я сдался, помните, я ничем не поступился», — рассказал он.

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