Фото: kgs.ru
Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале ожидает Землю во вторник, 24 июля. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
Уточняется, что буря начнется в 6:00 по московскому времени, магнитосфера будет оставаться возбужденной на протяжении около шести часов.
Агентство пишет, что магнитные бури первого уровня могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также немного влиять на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.
Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала текущего года — 20 апреля. Ранее подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, который произошел в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, но продолжительность максимальной фазы тогда составила всего около 2,5 часов, подчеркнули астрономы.
Комментарии
Ааааа, флуктуация, понятно.
Да уже почувствовали замедление пульса
24.07.2018 09:00
- гость -
так слабые же