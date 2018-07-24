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BMW отзывает в России свыше 300 автомобилей

, ИА "Амител"
Причиной этого стали проблемы с электрикой и тормозами

Фото: snim.net

Официальный представитель BMW в России — ООО "БМВ Русланд Трейдинг" — отзывает в стране 328 автомобилей в связи с проблемами с электрикой и тормозами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Уточняется, что из-за возможного брака датчика положения коленчатого вала отзывают 192 машины BMW серий F2, F3, F4, G11, G12, G3x и 23 автомобиля Mini серии F5/F60, которые были проданы с мая по июль текущего года.

Также под отзывную кампанию попадают 113 машин BMW X3 и Х4, которые продали с апреля по июль этого года, из-за риска попадания воздуха в тормозную систему. Это может привести к увеличенному ходу тормозной педали, а в ряде случаев — к отказу заднего контура тормозов.

Ремонт будет проводиться бесплатно для владельцев автомобилей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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