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Официальный представитель BMW в России — ООО "БМВ Русланд Трейдинг" — отзывает в стране 328 автомобилей в связи с проблемами с электрикой и тормозами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Уточняется, что из-за возможного брака датчика положения коленчатого вала отзывают 192 машины BMW серий F2, F3, F4, G11, G12, G3x и 23 автомобиля Mini серии F5/F60, которые были проданы с мая по июль текущего года.
Также под отзывную кампанию попадают 113 машин BMW X3 и Х4, которые продали с апреля по июль этого года, из-за риска попадания воздуха в тормозную систему. Это может привести к увеличенному ходу тормозной педали, а в ряде случаев — к отказу заднего контура тормозов.
Ремонт будет проводиться бесплатно для владельцев автомобилей.
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