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Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю проводят проверку информации в СМИ о том, что в Барнауле из-за ненадлежащего оказания медпомощи погиб 56-летний мужчина. Ранее в Сети было опубликовано сообщение горожанки о смерти ее отца, пишет пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что барнаульца в тяжелом состоянии доставили в горбольницу № 12, но дежурный врач-терапевт отказала ему в госпитализации. Спустя несколько часов пациент умер в другой больнице.
"По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки", — пишет пресс-служба ведомства.
Следователям предстоит установить обстоятельства инцидента, а также дать юридическую оценку действиям медработника на предмет несвоевременного оказания квалифицированной помощи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Вангую дружную корпоративную врачебную солидарность.
У них пациент всегда виноват - а чё не следил за своим здоровьем, и вообще сам до такого довел.
Ну, а врачи, естественно, белые и пушистые, а если не "белые и пушистые", то следует следующий аргумент - а чё вы хотели от врача за зарплату в 10 тыщ?
Спорить попусту не буду, подожду развития ситуации, т.е. побольше фактажа.
24.07.2018 09:50
Грантштейн
***
Кстати, да... а чё пациент не следил за здоровьем?
24.07.2018 09:55
Митенька ржевский
Мить, его спроси, а?
Чёта не дожыл до 65 годов? Щяс родственники озалатяца:и пензионные накопления им Мы всю отдадим, и по суду с Нас нехило возьмут.