Фото: нашбийск.рф
Управление ГОЧС Бийска возглавил новый человек. Об этом пишет портал "Бийский рабочий".
Издание отмечает, что ранее глава города Александр Студеникин обещал представить в ближайшее время нового начальника управления.
По данным портала, место начальника было вакантно с ноября прошлого года, когда пост руководителя управления ГОЧС и ПБ покинул Анатолий Мякшин. С того момента исполняющим обязанности стал Виктор Громогласов, но за восемь месяцев приставка "и.о." так и не исчезла, подчеркивает издание.
Новым начальником управления стал Павел Лихоманов. Согласно данным на официальном сайте администрации, пока он тоже является исполняющим обязанности.
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