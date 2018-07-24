Звезды кино и литературы приехали на Шукшинский фестиваль в Барнаул

Звезды театра, кино и литературы приехали в Барнаул на юбилейный Шукшинский фестиваль, который пройдет с по 24 по 28 июля. Среди гостей — артист Федор Добронравов, писатель-сатирик Аркадий Инин, польский писатель Януш Вишневский.
Церемония открытия литературной части "Шукшинских дней" пройдет в 13.00 в Барнауле у памятника Шукшину. В городах Павловск и Новоалтайск 24 июля состоятся встречи с известными писателями. В 18.00 у театра драмы в Барнауле по красной ковровой дорожке пройдут звездные гости фестиваля.
Главные мероприятия в день открытия пройдут в краевой столице. В этом году в программу фестиваля вошло порядка 60 литературных, кинематографических, культурологических, песенных и выставочных мероприятий. Все мероприятия пройдут в 15 городах и селах Алтайского края.
Перед читателями выступит прозаик и литературный критик Роман Сенчин — с романом "Елтышевы" он вошел в шорт-листы премий "Большая книга", "Ясная Поляна", "Русский Букер" и "Национальный бестселлер". Встречу проведет писатель Януш Вишневский из Польши, получивший мировую известность после романа "Одиночество в Сети". 25 июля пройдет творческая встреча с прозаиком и кинодраматургом Андреем Рубановым — финалистом "АБС-премии" за романы "Хлорофилия" и "Живая земля".
В конкурсную программу кинофестиваля попали 10 фильмов. Среди главных звезд этого года — актер и режиссер Федор Добронравов, драматург Виктор Мережко.
25 июля в спорт-парке Алексея Смертина в торжественном открытии конкурсной программы короткометражного кино примет участие актер театра и кино, заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадаков.
Комментарии
На местном радио сказали так: беспрецедентное количество звёзд прибыло в Барнаул для участия в Шукшинских чтениях.
Ну-ну.