Фото: vk.com/barneos22
Буря обрушилась вечером 23 июля на три района Алтайского края — в результате разгула стихии некоторые населенные пункты оставались без света, были повалены деревья.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, во время прохождения грозового фронта без света остались семь населенных пунктов в Тогульском, Солтонском и Целинном районах.
"Зафиксированы многочисленные падения деревьев и обрывы линий электропередачи. Пострадавших нет", — отмечают в экстренном ведомстве.
Кроме того, в селе Целинное была повреждена кровля на школе и на многоквартирном жилом доме.
Для восстановления электроснабжения были задействованы бригады филиала межрегиональной распределительной сетевой компании Сибирь ("МРСК Сибири").
К утру 24 июля все потребители были подключены к электроснабжению.
"Аварийно-спасательные подразделения и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ведут работы по устранению последствий стихии. Работает рабочая группа администрации района совместно с ОГ ПСГ Целинного района для оценки ущерба", — добавляют в МЧС.
Комментарии