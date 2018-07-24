Фото: instagram.com
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров после расставания с супругой Матильдой стал встречаться с ее подругой Никой Белоцерковской. У них много общего, пишет портал "Дни.ру".
Издание пишет, что музыкант на три года младше Белоцерковской. Также сообщается, что парочка уже провела вместе отпуск во Франции и Италии.
В их близком окружении предположили, что Шнурова и Белоцерковскую сблизило то, что они оба пережили разрушение брака. "Они знают друг друга как облупленных, понимают с полуслова, сто лет крутятся вместе в свете, у них общие увлечения", – отмечает издание.
Пара пока никак не комментирует слухи о своем романе. Также молчит об этом и экс-супруга Шнурова. "Она ничего не говорит о поступке Белоцерковской, которая до недавнего времени была ее подругой", — добавляет портал.
Напомним, в конце мая Шнуров заявил, что уходит от жены. Он написал в Instagram, что разводится с Матильдой, и попросил не беспокоить его по этому вопросу. Позднее его супруга подтвердила новость.
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