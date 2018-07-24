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Более половины жителей США считают необходимым проведение новой встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные опроса газеты The Hill и исследовательской службы HarrisX.
Так, 54% американцев дали положительный ответ на вопрос, одобряют ли они предложение главы Белого дома о проведении еще одной встречи с российским коллегой осенью в Вашингтоне. 46% негативно отреагировали на подобную перспективу.
Также 61% респондентов считают, что улучшение отношений с Россией будет выгодно для Америки.
Опрос проводился с 21 по 22 июля. В нем поучаствовали около тысячи человек.
Напомним, первая встреча глав двух государств прошла 16 июля в Хельсинки.
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