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Новости

Девочка-подросток на камеру зарубила топором котенка в Алтайском крае

, ИА "Амител"
После появления видеоролика с расправой над животным в соцсетях полиция проводит проверку

Фото: yugtimes.com

Полиция в Алтайском крае проводит проверку по факту появления в Сети видео, на котором запечатлено, как девочка-подросток убивает топором котенка.

"В связи с появлением в сети Интернет данной видеозаписи проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", — сообщили порталу Amic.ru в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В понедельник в одной из социальных сетей появился видеоролик, на котором запечатлено, как несовершеннолетняя девочка убивает котенка.

При этом устроившая расправу подросток улыбается и смеется. Позже появились данные о том, что девочка проживает в Алтайском крае.

Также появился комментарий мамы подростка, которая сообщила, что ее дочь на самом деле желала облегчить страдания больного котенка. Впрочем, мать девочки подчеркивает, что это не оправдывает действий ее дочери.

Отмечается и то, что якобы девочка-подросток планировала стать ветеринаром.

В социальных сетях в адрес семьи, представительница которой попала на видео, высказывается огромное количество гневных комментариев.

Пока что разбирательством в ситуации занимается именно полиция. В региональном управлении Следственного комитета порталу Amic.ru сообщили, что эта ситуация попадает в компетенцию ГУ МВД.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.07.2018 10:44
- гость -

Вот все-таки людям, замешанным в подобном, неплохо бы вводить запрет на профессии. В будущем. Например, на работу с детьми - однозначно. На врачебную практику, на работу в МВД, и т.д. Потому что дитятко вырастет, и что там у нее в том, что заменяет ей голову, перемкнет дальше, никто не знает.

0  0
24.07.2018 10:47
- гость -

нарушен самый главный инстинкт : инстинкт жизни

0  0
24.07.2018 10:52
Грантштейн

Вот более полная инфа:
23 июля в Сети опубликовали короткую видеозапись, на которой несовершеннолетняя жительница Алтайского края отрубила голову котенку. Как сообщают в группе Barnaul22 «ВКонтакте», речь может идти о дочери главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Виктора Штрауха.
Позже ролик был удален из сетевых ресурсов, однако по данным источника, кадры поражают своей жестокостью. На них выпускница Михайловской школы с улыбкой на лице отрубает голову маленькому котенку, которого она нашла на улице. Оператором, вероятно, выступает ее сестра. А после убийства сестры разделывают котенка по частям ножом. Далее запись обрывается. Пользователи узнали в девушке дочь главы Михайловского сельсовета. По крайней мере, ее можно было видеть на совместном снимке, опубликованном на странице подростка в соцсети. Сейчас страница удалена.
Уже днем 23 июля Наталья и Виктор Штраух, не выдержав общественного прессинга, удалили свои страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Перед этим отец девушек поменял свой статус на: «Прошу прощения у всех, мы в шоке» и закрыл личные сообщения. (с)

0  0
24.07.2018 10:56
Грантштейн

Далее:
первым из российских чиновников на видео отреагировал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни сделал довольно сексистское заявление. «Самое страшное, что не редки случаи, когда живодерами выступает женский пол. Подобные кошмарные ситуации показывают то, что у этих девушек материнский инстинкт отсутствует. Те, кто должен давать защиту маленьким и беспомощным, издеваются и убивают», - констатировал Рамзан Кадыров. (с)


То есть, даже гражданин РФ Кадыров Р.А. отметил кошмарность ситуации.
И совершенно справедливо отметил.
Это просто чудовищно.
Считаю, что если вышеприведенная информация верна, то В. Штраух просто обязан покинуть свое кресло.
Дочерей воспитать не может, какое руководство людьми?

0  0
24.07.2018 10:57
- гость -

Малолетние мразоты.

0  0
24.07.2018 10:58
- гость -

сколько же лицемерия! ведь все любят кушать мяско! а оно растет не на деревьях. зачем делать вид, что мясо сразу рождается приготовленным?

0  0
24.07.2018 11:00
- гость -

Что значит ДАЖЕ Кадыров? Тут любой человек отметит, а вы его почему как-то выделяете?

0  0
24.07.2018 11:00
- гость -

24.07.2018 10:56
Грантштейн
Дочерей воспитать не может, какое руководство людьми?

тут проблема не в воспитании, тут психическое расстройство

0  0
24.07.2018 11:01
Злая гостья

Папанька не знал, кого вырастил?! Он в шоке, типа...

0  0
24.07.2018 11:02
Гостья

А адресочка по-точнее нет? Хочется навестить доченьку главы

0  0
24.07.2018 11:02
- гость -

Причем тут кушать мясо? Они съели этого котенка? Нет. Значит, убили не ради еды, а из-за жестокости. Просто убл*дочное воспитание у детей.

0  0
24.07.2018 11:03
- гость -

24.07.2018 11:00
- гость -
Вы уже психиатрическую экспертизу провели? Тогда девушке место в психушке, а не с камерой и топором на улице.

0  0
24.07.2018 11:13
Грантштейн

24.07.2018 11:00
- гость -
У обеих дочерей сразу?
Совпадение? Не думаю. (с)

24.07.2018 11:00
- гость -
Ну, он такой суровый горный мужчина. И даже он содрогнулся.

24.07.2018 10:58
- гость -
Вы вменяемый, нет? Промышленный забой мясных пород животных равняете с видеосъемкой четвертования домашнего кота?

0  0
24.07.2018 11:16
- гость -


24.07.2018 10:58
- гость -
ждал такого комментария! Вы тень на плетень не наводите! Вы что, считаете, что забой скота происходит на камеру и с особым цинизмом?

0  0
24.07.2018 11:24
Наталья

Уродка долбанная...

0  0
24.07.2018 11:24
Студент

Вот поэтому я не ем мяса, чтобы вот такие не говорили, что это лицемер! Любое убийство - убийство! А вот такое бессмысленное, жестокое, показушное - страшное преступление! В колонию ее лет на 10! В Европе так бы и сделали! Отцу - штраф в пару миллионов!!! Чтоб всю жизнь платил и думал как и кого родил и вырастил!

0  0
24.07.2018 11:29
- гость -

24.07.2018 11:16
- гость -
я ее не оправдываю. И не понимаю идиотов-малолеток, которые сами себя компрометируют! (На то они и малолетки).
Но все же убой животного/птицы в деревне воспринимается проще, чем у людей, которые покупают кошек по 5-30тыс!
В деревне хозяйки через одну умеют рубить и ощипывать петушков к обеду и топят котят!
Так уж повелось, что кошки плодятся, а их котята не нужны
Повторяю, на камеру это фиксировать или радоваться процессу не считаю нужным

0  0
24.07.2018 11:31
- гость -

24.07.2018 11:16
- гость -
Да оставьте. Тролль это. Нечего кормить.

0  0
24.07.2018 11:32
- гость -

24.07.2018 11:24
Студент
да не ешь! кто тебя заставляет? Но это не меняет дела. Общество положительно относится к мясу и колбасе на полках магазинов! И спорить с этим бесполезно

0  0
24.07.2018 11:33
- гость -

24.07.2018 10:58
- гость -
а если б это был не котенок, а человек? то же по сути мясо...

0  0
24.07.2018 11:34
- гость -

24.07.2018 11:29
- гость -

Исподтишка, выходит, можно? Ну и недалеко же вы от этих малолеток ушли!

0  0
24.07.2018 11:36
- гость -

24.07.2018 11:33
- гость -
Ну не видит человек разницы между зарубить курицу на суп и выпусканием кишок у котенка, чтобы помучился подольше. Как на Южном недавно. Что вы ему пытаетесь доказать? Для него это нормально, вот на камеру сняли зря. А так все хорошо.

0  0
24.07.2018 11:36
- гость -

24.07.2018 11:31
- гость -
Сам/о ты троль!
Ты был/а хоть раз на бойне?
видел/о, как корова или конь плачет?
Это нечасто, но бывает. Цинизм, говорите?! это жизнь! и все хотят кушать
Извините, если это неприятно слышать

0  0
24.07.2018 11:40
- гость -

24.07.2018 11:36
- гость -
Кгхм... То есть если есть бойни, то теперь нормально животных мучить? Девочка просто кушать хотела? Ок, ваша точка зрения понятна. Но логики в ней я не усматриваю, если честно.

0  0
24.07.2018 11:42
- гость -

По комментариям гостя выходит, что девочки хотели кушать... Суп, наверное сварить собирались? А на видео сняли и в сеть выложили тогда зачем?

0  0
24.07.2018 11:45
- гость -

куда девать в хозяйстве котят? штук по 10-12 в год?

0  0
24.07.2018 11:47
- гость -

24.07.2018 11:45
- гость -
эм... головы топором рубить. Или сжигать живьем. Или аммиаком поить. Так что ли? Все равно не нужны ведь. А стерилизовать один кошку, чтобы не плодилась, не судьба?

0  0
24.07.2018 11:55
- гость -

А стерилизовать один кошку, чтобы не плодилась, не судьба?
Ха-ааха!
В деревне!
не в каждой деревне есть фельдшерский пункт для людей!
а Вы говорите кошку стерилизовать!? она ж потом еще и мышей перестанет в амбаре ловить! Вискас ей предлагаете покупать?
Те, кто покупают котенка за 5-30тыс.р. никогда не были в нашей российской деревне! Сделайте себе экскурсию, посмотрите, как живут некоторые((

0  0
24.07.2018 12:01
- гость -

24.07.2018 11:55
- гость -
Я вас удивлю, возможно. Но законы у нас одинаковы для города и деревни. И по закону владелец отвечает за приплод своей кошки. И да, умерщвление (усыпление) здоровых животных запрещено. Так что...

0  0
24.07.2018 12:03
Грантштейн

24.07.2018 11:55
- гость -
А вы в своей деревне и УК не читаете?
А вы прочтите.
Чтобы потом не удивляться.
Жестокое обращение с животными - вполне статья, с вполне наказанием.

0  0
24.07.2018 12:05
- гость -

по какому закону? номер!

0  0
24.07.2018 12:06
- гость -

24.07.2018 12:05
- гость -
ЗАКОН

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

от 06 декабря 2017 года N 96-ЗС

О СОДЕРЖАНИИ И ЗАЩИТЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

0  0
24.07.2018 12:10
- гость -

24.07.2018 12:05
- гость -
Ну а статью УК уж сами поищите. Она там есть.

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