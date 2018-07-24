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Июль на "алтайской Ибице" побил рекорд по турпотоку

, ИА "Амител"
Озеро Яровое, по разным оценкам, за сезон посещают не менее 400 тысяч человек

Фото: ratanews.ru

Июль – пик сезона на соленом озере Яровое, расположенном на западе Алтайского края. Это место ежегодно привлекает сотни тысяч туристов со всей Сибири и соседнего Казахстана.

По оценкам местных предпринимателей, июль 2018 года бьет рекорды прошлых лет: курорт переполнен, спрос превышает предложение, пишет портал Rata-news. Власти города ежегодно отчитываются о 80-90 тысячах посещений с целью туризма. Официальная статистика ориентируется на данные гостиниц, турбаз – их в Яровом всего около десятка, примерно на 1000 мест, единственного санатория, грязелечебницы и организованных кемпингов.

Предприниматели считают, что эта цифра занижена, и говорят, что за сезон на озере отдыхают до 400 тысяч человек. Но это по большей части "дикий" поток – люди приезжают на личном транспорте и размещаются в частном секторе. Как говорят в Яровом, летом здесь "сдается все" – буквально каждый угол: квартиры, комнаты, летние домики, которые местные жители порой строят прямо на своих приусадебных участках.

Летом на курорте действует единая карточная система для всех отдыхающих – и организованных, и самостоятельных. Расчет в кафе, ресторанах, на дискотеках, развлекательных объектах производят только по этим картам. Купить и пополнить их можно в специальных киосках на территории курортной зоны. На продажи этих карт и ориентируются местные предприниматели, оценивая турпоток.

"По посещаемости этот год в сравнении с прошлым пока лучше примерно на 10%, – рассказала арт-директор "Причала 42" Тамара Бортникова. – Несмотря на то, что в июне было прохладно и туристов немного. Но зато июль бьет рекорды – приехали сразу все. Погода хорошая, жара и ветерок, очень комфортно для пляжного отдыха. На причалах огромное количество людей – точно больше, чем в прошлом году. Мы видим это не только по открытию карт, но и по другим признакам. Цирк, дельфинарий, аквапарк загружены под завязку. Для размещения забронировано все, что можно".

Вместе с тем, по словам г-жи Бортниковой, заметно, что люди сокращают продолжительность отдыха в Яровом. Если раньше чаще приезжали на неделю, то сейчас после выходных виден заметный спад на пару дней, а затем – со среды – вновь подъем. Пик посещаемости приходится на субботу, и именно на этот день владельцы причалов планируют главные развлечения. 21 июля, например, здесь в очередной раз устанавливали рекорд "по одновременному лежанию звездочкой на соленой воде".

Часть региональных операторов считают Яровое не самым интересным направлением для работы из-за короткого сезона – всего полтора-два месяца с конца июня до конца первой декады августа. По этой же причине нет серьезных вложений в инфраструктуру курорта, прежде всего в базу размещения. Существующий ассортимент не очень большой, владельцы гостиниц не готовы делиться комиссией с турбизнесом.

Тем не менее многие операторы все же продают размещение в Яровом, организуют трансферы – из Барнаула, Бийска, Новосибирска, Омска, Кемерово, Павлодара и т.д., формируют пакеты с отдыхом на озере и даже экскурсионной программой. По мнению директора алтайской компании "Охота" Натальи Белоусовой, турбизнес делает в существующих условиях "все и даже больше".

"Мы не работаем с частным сектором, но, думаю, у большинства туристов этот вариант на первом месте, особенно для продолжительного отдыха. Наши клиенты спрашивают в основном туры на три-семь дней, – рассказала собеседница. – В этом году спрос на Яровое довольно высокий. Огромный выбор развлечений в сочетании с лечебной водой – хороший вариант для бюджетного пляжного отдыха".

По словам директора по туризму новосибирской компании "Сибирь-Алтай" Юлии Володиной, средняя продолжительность туров в Яровое – три дня. В первую очередь людей интересует возможность купаться и загорать. "Номерной фонд небольшой, в основном это мини-гостиницы и частные дома, – прокомментировала собеседница. – Но строить большие гостиницы, вероятно, невыгодно, потому что загрузка есть только летом и при хорошей погоде".

По словам Тамары Бортниковой, в этом году в Яровом открылась новая гостиница, несколько заведений – развлекательных и общепита. Концерты проходят в пик сезона каждые выходные. Отметим, грязелечебница работает в Яровом с 1953 года, позже открылся единственный санаторий "Химик", который до сих пор принимает отдыхающих круглый год.

Средняя цена благоустроенного номера на двоих в гостиницах Ярового – около 2800 рублей. Однокомнатные квартиры сдают от 1500 рублей за сутки, частные дома – от 3000 рублей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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