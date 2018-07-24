Фото: gamespot.com, superherohype.com, mirf.ru
В американском Сан-Диего c 19 по 23 июля прошел главный фестиваль любителей комиксов, аниме, фильмов и игр Comic-Con-2018.
На мероприятии были показаны премьерные трейлеры таких фильмов, как "Аквамен", "Фантастические твари и где они обитают", "Гласс", сериалов "Ходячие мертвецы", "Флеш", "Супергерл" и др. Кроме этого, на фестивале можно было увидеть и пообщаться с актерами, художниками и режиссерами. Ну и косплееры, куда без них на этом празднике. Comic-Con собирает каждый год бесчисленное количество людей в костюмах героев комиксов и фильмов.
Мы собрали самые интересные из них.
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