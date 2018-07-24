Фото: om1.ru
Жительница Бийска приговорена к восьми годам колонии за убийство бывшей однокурсницы сестры, сообщили в краевой прокуратуре.
В правоохранительном ведомстве уточняют, что в ноябре прошлого года осужденная приехала к сестре в Бийск, чтобы принять участие в разрешении конфликта, возникшего у ее родственницы с бывшими однокурсницами.
"В ходе распития спиртных напитков сестры стали звонить потерпевшей, предлагая встретиться. На встречу потерпевшая приехала с подругами. В момент, когда они зашли в подъезд, осужденная, выкрикивая угрозы убийством, выбежала из квартиры и нанесла потерпевшей удар ножом в область грудной клетки с повреждением сердца. От полученной раны потерпевшая скончалась в больнице", — указывают в прокуратуре.
Женщина полностью признала вину. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
В пользу родственников потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей.
Комментарии