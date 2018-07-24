Кино, Пелагея и питчинг: 5 топовых событий "Шукшинских дней на Алтае"

Фото: life.ru
Главное культурное событие лета — "Шукшинские дни на Алтае" — стартует 24 июля и продлится до 28 июля. Программа мероприятий, как всегда, очень насыщенная. Мы выбрали для вас 5 самых интересных событий смотра, чтобы вы ничего не пропустили.
1. Кинофестиваль
В этом году кинофестивалю исполняется 20 лет. Как ни крути, именно важнейшее из искусств является самой главной частью культурного мероприятия, которое должно затмевать все красные дорожки, встречи и прочую светскую часть. В основную конкурсную программу Шукшинского фестиваля вошли 10 фильмов. Отбором картин для конкурса занимался киновед и составитель программ российских и международных фестивалей, главный редактор Центрального Дома кино при Союзе кинематографистов РФ Виктор Прокофьев.
По его словам, афиша XX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля представлена многогранно и отражает фактически все направления современного отечественного кинопроцесса. Среди наиболее ярких работ стоит выделить нашумевшие фильмы "Карп отмороженный" и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Последний получил приз 52-го Международного фестиваля в Карловых Варах и 25-го фестиваля российского кино "Окно в Европу" в Выборге.
Также интересна картина Ильи и Антона Чижиковых "Лили", последняя режиссерская работа Веры Глаголевой "Не чужие" и многое другое. Еще одним интересным событием станет ретроспектива картины Алексея Петренко. Посмотреть на большом экране "Агонию" — незабываемое удовольствие.
Показы основной конкурсной программы с 24 по 28 июля пройдут в барнаульских кинотеатрах "Пионер" и "Премьера", а также в Поспелихе, Кулунде, Благовещенке, Змеиногорске и Камне-на-Оби.
2. Спектакль "Чудики"
Еще одно топовое событие. Известный актер Федор Добронравов станет главной звездой Шукшинского кинофестиваля 2018 года. 25 июля в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина состоится показ спектакля "Чудики".
В первом действии зрители увидят сценическое переложение рассказов "Чередниченко и цирк", "Космос, нервная система и шмат сала", "Экзамен", "Микроскоп" и "Миль пардон, мадам", во втором – "Верую!", "Приезжий", "Непротивленец Макар Жеребцов" и "Коленчатые валы".
Вместе с Федором Добронравовым в постановке задействованы артисты ведущих московских театров: актриса Театра имени Евгения Вахтангова Анастасия Королькова, актер Театра Антона Чехова Иван Добронравов, актер Театра сатиры Александр Чернявский и актриса театра "Сатирикон" Наталья Рыжих. Продюсер – Екатерина Сарычева, сценограф – Илария Никоненко, художник по костюмам – Лада Шведова.
Режиссером-постановщиком спектакля выступил преподаватель Театрального института имени Бориса Щукина и Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова Александр Назаров.
Начало в 18.30 в театре драмы имени Шукшина в Барнауле.
3. Встречи с актерами, киноведами и писателями
Бесплатные творческие встречи с известными актерами и режиссерами — участниками XX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля — пройдут в Барнауле, Белокурихе и Рубцовске.
Так, 25 июля в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ул. Л. Толстого, 2) все желающие смогут пообщаться с председателем жюри Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, киноведом, доктором искусствоведения, действительным членом киноакадемии "Ника" и академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" Валерием Фоминым. Начало в 15.00.
В 17 часов в концертном зале Алтайского государственного института культуры (пр. Ленина, 66) состоится творческая встреча с Президентом Шукшинского кинофестиваля, народным артистом России Виктором Мережко. А в 19 часов с жителями и гостями города пообщается член жюри кинофестиваля, драматург Аркадий Инин.
В этот же день в кинотеатре FORMULA (ул. Балтийская, 16) в 19 часов начнется творческая встреча с актрисой Натальей Громушкиной.
Жителей города Рубцовска 25 июля в 18 часов приглашают на встречу с продюсером, режиссером Анатолием Чижиковым и премьеру фильма "Лили". 26 и 27 июля творческие встречи с участниками Шукшинского кинофестиваля пройдут на площадках Белокурихи.
Кроме этого, 25 июля в спорт-парке Алексея Смертина в торжественном открытии конкурсной программы короткометражного кино примет участие актер театра и кино, заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадаков.
Питчинг
Самое интересное событие фестиваля для тех, кто очень любит кино. 25 июля в Барнауле в рамках ХХ Всероссийского Шукшинского кинофестиваля состоится публичная защита 10 кинопроектов. Для участия в питчинге поступило более 80 заявок из 15 городов России. В том числе 43 заявки – полнометражное игровое кино, 33 – короткометражное игровое кино, 8 – документальное кино. В итоге жюри выбрало 10 самых интересных проектов.
В экспертный совет этого года вошли продюсер кинокомпании "Марс медиа" Николай Ларионов, киновед, член отборочной комиссии Международного Сочинского кинофестиваля, кинофестиваля "Евразия" Нина Кочеляева, главный редактор портала "ПрофиСинема" Нина Ромодановская, менеджер по развитию бизнеса компании CANON Евгений Субочев, актёр театра и кино, заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадаков, директор Молодёжного центра Союза кинематографистов России, исполнительный директор Всероссийского питчинга дебютантов Дмитрий Якунин.
Пелагея
Известно, что в этом году приедет много звезд, но главная из них — певица Пелагея — выступит на горе Пикет в Сростках. Посмотреть концерт одной из самых ярких артисток страны — прекрасный подарок. Концертная программа стартует в 16.00, а концерт Пелагеи – сразу после его окончания.
Комментарии