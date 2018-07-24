Фото: wallbox.ru
Жители Алтайского края создали петицию с требованием наказать девушку, расчленившую перед камерой котенка. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на портал change.org.
Авторы петиции просят "применить наказание за расчленение котенка к 16-летней девушке Екатерине Штраух!".
В сообщении отмечается, что в последнее время подобных случаев становится больше. "Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи. <...> На этот раз жертвой неизвестной леди стал маленький котенок. Ужасное убийство произошло накануне в селе Михайловка, Алтайский край", — гласит текст петиции.
Отметим, что на момент написания материала петицию подписали свыше 6,3 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что алтайские полицейские проводят проверку после публикации видеозаписи в соцсетях, на которой девушка-подросток топором расчленяет котенка. Героиней ролика оказалась дочь главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха.
Комментарии
К ответу, поганую дуру! Ей бы тоже обрубить всё!
Не надо наказывать! Просто убить её !!! Сначала котёнок потом ребёнок а потом и наших детей ловить будет и убивать
Дочь главы сельсовета!!! Может они всей семьей топориками играются? С расчленением???
Позор отцу за такое воспитание дочери.
Уходи в отставку-не место тебе у власти...
24.07.2018 11:27
Наталья
+100000000000000!!!