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Инспектора ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России "Бийское", старшего лейтенанта полиции Алексея Груздева наградили Почетной грамотой за профессиональное задержание опасного правонарушителя.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, благодаря действиям правоохранителя был задержан злоумышленник, неправомерно завладевший чужим автомобилем и управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
"Пытаясь скрыться от экипажа ДПС, правонарушитель экстремально вёл автомобиль, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Но своевременное вмешательство стражей правопорядка позволило избежать трагедии на дороге", — отмечают в полиции.
Правонарушителя привлекли к ответственности сразу по нескольким статьям Уголовного и Административного кодексов.
Комментарии
конечно необходимо это ведь не рядовое событие, поймал, хотя и не должен был должностные обязанности ему не позволяют работать
так то у инспектора работа такая - задерживать пьяных угонщиков
давайте еще беременных награждать грамотой - такой труд совершают женщины!