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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что девочка-подросток зарубила топором котенка в Алтайском крае.
Он отметил, что насилие над животными "растет в геометрической прогрессии", при этом участились случаи, "когда живодерами выступает женский пол". По словам чеченского лидера, данные ситуации говорят о том, что у таких девушек отсутствует материнский инстинкт.
В результате, пишет Кадыров, те, кто должен защищать маленьких и беспомощных, издеваются над ними и убивают их.
Также он напомнил о том, что в России, в том числе и в Чеченской Республике, есть множество некоммерческих организаций, занимающихся защитой бездомных или пострадавших животных, которые работают достаточно эффективно.
"Но я думаю, что нужна по всей стране программа, которая работала бы на профилактику. Чтобы мы не допускали подобных зверств", — добавил глава Чечни.
Кадыров считает, что подобные организации должны работать совместно с региональными и федеральными ведомствами, осуществлять в школах и детских садах мероприятия на тему бережного отношения к животным.
Он добавил, что издевательства над животными могут перейти в издевательства над людьми, например, детьми и стариками. "Закон у нас есть, виновные наказываются. Но мы должны вести пропаганду защиты животного мира", — заключил Кадыров.
Напомним, ранее стало известно, что в Алтайском крае 15-летняя девочка убила топором котенка. Видеозапись происходящего вела ее младшая сестра.
Комментарии
Кадыров Р.А не за животных заступился, а дал оценку омерзительному поступку !