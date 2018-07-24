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Минобороны предлагает включить легковые машины в список автомобильной техники, которую может забрать армия при введении военного положения. Об этом пишут "Известия".
Ведомство подготовило проект поправок в приказ главы Минобороны РФ от 14 марта 2014 года №151. В данный момент он проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу.
Документ предлагает включить в перечень транспортных средств, которые подлежат учету в военных комиссариатах, все машины категории М1. В него входят все пассажирские легковые автомобили, которые имеют не более восьми мест, кроме водительского.
В тексте проекта говорится, что при мобилизации предпочтение будет отдано отечественным внедорожникам, таким как УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 ("Патриот").
Машины обещают возвращать владельцам, как только во вновь образованную в связи с военным положением часть поступят машины из резерва военного ведомства. Собственникам должны выплатить компенсацию, ее размер будет зависеть от срока использования автомобиля и полученных повреждений.
В мирное время легковушки нужно будет ставить на учет в военкомате. На каждую машину заведут карточку, в которой будут указаны данные последнего техосмотра, необходимость ремонта и наличие полиса ОСАГО. Что касается автомобилей юрлиц, то данные о них военным будут передавать, помимо ГИБДД, Гостехнадзора и Росстата, еще и Федеральная налоговая служба.
Также предлагается поставить на воинский учет мобильные компрессорные и электрические станции, а также агрегаты электропитания — они понадобятся армии для организации базовых полевых лагерей и электропитания систем вооружения.
Мобилизация личных машин может начаться лишь в случае объявления в стране военного положения. Оно вводится при внешней агрессии или угрозе нападения иностранного государства. Сейчас в России действует норма, согласно которой в случае военного положения мобилизации подлежат автобусы и грузовики.
Комментарии
Что вообще происходит в нашей стране??????????????????
Между богатыми и бедными такая пропасть, что у Военкома будет выбор ехать на ролс-ройсе или Соляриса с залогом в банке
А жён то не будут забирать?
Как воровать- про безопасность ни звука,как воевать- все обязаны делиться.Сколько внедорожников можно купить на сворованные деньги Васильевой и Сердюковым????-Их на учёт и ставьте.
Они хотят быть богатыми и тащить все самое худшее из СССР. Там могли в военное время забрать ниву.
Страна дурындия !!!
"Как развалится очередной автозавод в РФ" (с) инструкция от бизнеса
На крузаке то пади поприятней будет снаряды на передовую подвозить,или лохастые на крузаках не езьдют?
возьмут машину, ушатают в хлам потом дадут и то если чуть чуть денег и ищи запчасти где хочешь. Я сомневаюсь чтото сильно, что на додж, форд, тоёту и т.д. в военное время запчасти найдётся где купить, и что компенсации привести машину в первоначальный вид хватит.
всегда так было, УАЗики из-за приписки к военкоматам недолюбливали.
На самом деле, закон ни о чем
Да у нас за последние годы ни одного нужного народу закона не было принято. Все законы антинародные, как и власти.