Фото: sm-news.ru
Жителю Барнаула вынесли приговор за применение насилия в отношении представителя власти — мужчина ударил головой в лицо полицейского, находясь в рабочем кабинете последнего.
Как сообщили в краевой прокуратуре, преступление было совершено в отделе полиции. Мужчина давал пояснения по заявлению жительницы Барнаула по факту хищения ее сотового телефона.
Как отмечают в правоохранительном ведомстве, барнаулец умышленно нанес один удар головой по лицу сотрудника уголовного розыска и один удар обутой ногой по ноге потерпевшего.
Согласно материалам дела, обвиняемый накануне мужского праздника, 22 февраля, находился в компании молодых женщин. После того, как они расстались, одной из женщин показалось, что мужчина, уходя, забрал также ее сотовый телефон.
Об этом она сообщила в полицию, указав предположительного виновника пропажи телефона.
Горожанин, между тем, уже 23 февраля находился в кафе, отмечая праздник и распивая спиртные напитки. В этот момент к нему подошли полицейские, предложив проехать с ними в отдел полиции для выяснения обстоятельств пропажи сотового телефона.
"Находясь в отделе полиции, виновник пояснял, что никакого отношения к пропаже телефона он не имеет. Однако, увидев свою знакомую, подавшую заявление по факту хищения телефона, осужденный, недовольный тем, что его проверяют на причастность к хищению телефона, да еще в мужской праздник, стал головой причинять себе телесные повреждения, ударяясь о металлический сейф, и вести себя крайне возбужденно, в связи с чем к нему были применены спецсредства – наручники. Затем, в процессе опроса, осужденный также вел себя агрессивно, причинив сотруднику уголовного розыска вышеописанные телесные повреждения", — описывают обстоятельства случившегося в прокуратуре.
В итоге мужчину приговорили к году лишения свободы условно.
Комментарии
телефон то нашли?
Это уже не важно )))
Дык, а полицаи его не били в ответ, типа не защищались?!
Да, а сейф от фейсом не повредил?!
А нашу полицию если не боднуть, они не почешатся
А в демократических США завалили бы на месте. Поэтому там как правило неповадно " выражать недовольство".