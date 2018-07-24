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Стало известно, кто займется застройкой алтайских Бочкарей за 177 млн

, ИА "Амител"
Начальная цена лота упала на 11,2 млн рублей

Фото: torg94.ru

"Барнаульское ДСУ № 4", директором которого является депутат Алтайского Заксобрания Николай Данилин, выиграло крупный аукцион по комплексной застройке и благоустройству микрорайона в селе Бочкари, расположенного в Целинном районе. Помимо прочего, здесь появится спорткомплекс с угольной котельной.

Что любопытно, руководителем системообразующего предприятия данного населенного пункта ("Бочкаревский пивоваренный завод") является другой депутат АКЗС Вадим Смагин.

Как следует из информации с сайта госзакупок, комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона в селе Бочкари будут идти в два этапа. Вначале подрядчик должен провести наружные электрические, тепловые сети, кроме того, сети водоснабжения и водоотведения. Победитель аукциона берет на себя обязательство благоустроить и озеленить территорию, а также обустроить дороги. Далее исполнитель займется внутренними сетями электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, системой отопления, вентиляцией, пожарной и охранной сигнализацией.

При этом сети и благоустройство микрорайона должны быть готовы к 1 ноября 2018 года, а спорткомплекс с угольной котельной — к 1 октября 2019  года. Все работы будут финансироваться из бюджетов трех уровней – местного, регионального и федерального.

Добавим, за благоустройство микрорайона, проведение сетей, а также возведение СОК власти готовы были отдать 187,982 млн рублей. Между тем ООО "Барнаульское ДСУ № 4" предложило за лот 176,703 млн рублей, его ближайший конкурент — ООО "Новострой" — 178,583 млн рублей. Еще один участник не был допущен до торгов, поскольку вторая часть заявки не соответствовала требованиям аукциона. Им оказалось ООО СМУ "СпецСтройМонтаж", предложившее 177,643 млн рублей. Вообще, изначально оказалось зарегистрировано 10 претендентов на лот. Причем все первые части заявок фирм-соискателей были допущены до тендера.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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