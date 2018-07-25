Итогом рабочей поездки Виктора Томенко в Ребрихинский район Алтайского края стала новость о проведении в регионе большого конгресса муниципальных образований. Это необходимо для решения локальных проблем районов и поселений. Например, в Ребрихинском районе крайне остро стоит вопрос банкротства частных автоперевозчиков. В Романовском и Мамонтовском районах другая проблема — на территории, где в общей сложности проживает около 35 тысяч человек, нет резервного источника электроэнергии. На что жаловались жители края Виктору Томенко и что пообещал врио губернатора – далее в материале.
Банкротство автоперевозчиков
Головная боль Ребрихинского района — транспортная доступность. На смену муниципальным автобусам пришли бизнесмены, которые из-за низкого пассажиропотока сегодня называют себя банкротами. Низкая рентабельность бизнеса, низкий пассажиропоток на межпоселенческих маршрутах привели к тому, что автоперевозчикам не хватает денег даже на незначительный ремонт автопарка.
Ситуация усугубляется тем, что муниципальным перевозчикам могли передавать в использование некоторые школьные автобусы, но сегодня бизнесмены вынуждены покупать их на аукционах. Жители попросили Виктора Томенко включить этот вопрос в программу социально-экономического развития Алтайского края. Многие села Алтайского края находятся довольно далеко друг от друга, и транспортная доступность — это важная составляющая каждого населенного пункта.
Как подчеркнул врио губернатора, это не единственный вопрос, на который жители просят обратить внимание. А вот еще одна важная проблема: сельчане обеспокоены нехваткой врачей в селах, состоянием дорожной сети. Люди на подобных встречах обращаются с жалобами и предложениями. Виктор Томенко уверен, что его главной задачей на этот период остается общение с людьми, сбор вопросов и пожеланий, которые будут учитываться в дальнейшем социально-экономическом развитии Алтайского края.
"Какой можно сделать вывод: несмотря на то, что сегодня, в целом, существуют проблемы, общие для Алтайского края, на каждой территории и почти в каждом поселении существуют свои сложности, вопросы, нерешенные проблемы, которые свойственны именно этим населенным пунктам, и их предстоит решать точечно", — заявил Виктор Томенко.
А вот от представителей муниципальных образований потребуются обобщенные и уже продуманные предложения, которые имеют отношение к конкретному селу, городу или району.
Инвестиции и рабочие места
В Ребрихинском районе в селе Клочки продолжается реконструкция свинокомплекса. Как рассказали представители компании "Алтайские колбасы", в предприятие уже вложено около одного миллиарда рублей, в планах — вложить еще 300 миллионов на достройку второго комплекса и завезти поголовье уже 10 октября. Это позволит существенно расширить мощности предприятия. По словам предпринимателей, для них крайне важна стабильность и социальная инфраструктура.
"Для нас очень важна неизменность правил игры. Мы считаем деньги, нам необходима окупаемость и нам необходима стабильность в крае. И второе, что для нас важно, — социальная инфраструктура в районе. Производство держится на людях. Нам важно, чтобы они могли не только заработать на предприятии деньги, но и с легкостью их тратить", — рассказал гендиректор компании "Алтайские колбасы" Павел Крайняк. Напомним, ранее эта производственная площадка принадлежала обанкротившейся компании "Альтаир-Агро".
Виктор Томенко заявил, что к новым собственникам есть чувство удовлетворенности и благодарности за восстановление работы предприятия. Тем более что специфика этого бизнеса не позволяет с легкостью "воскресить" предприятие-банкрот.
"Производство сложное. Здесь нельзя поворотом ключа его остановить и запустить опять. Очень планомерно, спокойно новые собственники включились в процесс восстановления его деятельности, фактически восстановили, сформировали планы его дальнейшего развития, обеспечили это решениями о дополнительном вложении средств и о дальнейших инвестициях. Это позволит увеличить мощности предприятия. Значит, к тем людям, которые теперь опять почувствовали стабильность, возможность получать устойчивый доход, добавятся еще несколько десятков человек. Эти рабочие места появятся здесь, в Ребрихинском районе. Это очень важное дело", — заявил Виктор Томенко.
Что касается позиции краевых властей, то врио губернатора проблему услышал, поручил проработать этот вопрос.
СПРАВКА: В настоящее время на предприятии в селе Клочки трудятся 282 человека, их средняя зарплата за июнь составила 26 тысяч 448 рублей. За первые пять месяцев 2018 года предприятие уплатило в бюджет налогов на сумму 21,5 миллиона рублей.
Комментарии
Опять только разговоры и никакого дела.
Томенко не за что сейчас ненавидеть , любить тоже не за что. Нужно просто дать возможность себя проявить. Плохого чего-то не видно. А за два месяца работы нельзя сделать вывод.
Конгресс -это что-то новое, показывает серьезную настроенность на работу. Да и может, я что-то не понимаю, но так действительно проще собрать все проблемы.
25.07.2018 09:28
Гостю
троллятина, одного ободрямса повышения пенсионного возраста достаточно.
Конечно это очень нужное и важное мероприятие для края, полностью согласна с Виктором Петровичем
Ну тролятина тут точно ты! Или думаешь так трудно вычеслить твой адрес?
Томенко всеми силами пытается помочь краю, а вы развели тут. Сами встаньте с дивана, да попробуйте что нибудь хорошего сделать
Губернаторская кампания — это две составляющие: работа со СМИ и встречи с людьми. Томенко за то небольшое время,которое он в крае уже начал проводить встречи с людьми из разных слоев населения. А вот к другим кандидатам есть много вопросов. Где встречи? Где программа и как она появится без диалога с населением? Поэтому нужно делать выводы кто действительно собирается заниматься краем, а кто собрался пускать пыль в глаза. Мой голос за Томенко! Он пока единственный, кто реально занимается своей кампанией..
Минимизировать госструктуры только это позволит развитие.
25.07.2018 09:33
Гостю 9:31
называй, ляпуновский выкормыш.
непонятно на что рсчитывает Петрович после его одобрямса пенс.реформы?
Зачем конгресс?
ИБД (имитация бурной деятельности).
Судить о губере (а это считай дело решенное, выборы только для легитимизации уже принятого решения) можно будет через первые полгода. Если затащит в край инвестиции или дотации из федерального бюджета, то одно дело. Если же он будет заниматься "конгрессами" и прочей говорильней, то совершенно другое.