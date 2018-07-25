Лето в разгаре, и это означает "горячую" пору во всех учебных заведениях. Однако сроки приемной кампании ограничены и необходимо поторопиться, чтобы успеть вовремя подать документы. В одном из популярных и престижных вузов Алтайского края – Барнаульском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – рассказали о сроках работы приемной комиссии.
26 июля 2018 года в 18 часов вуз завершает прием документов на любое направление подготовки по очной и заочной формам обучения по результатам ЕГЭ (бакалавриат).
"Напоминаем, что до 1 августа будет происходить зачисление "первой волны" бюджетного набора. Всем претендентам на "бюджет" очной и заочной формы нужно принести в приёмную комиссию оригиналы аттестата и написать заявление о согласии на зачисление. Претендентам на зачисление на "бюджет" во "вторую волну" нужно принести данные документы до 6 августа", — пояснили в Финуниверситете при Правительстве РФ в Барнауле.
- 1 августа – окончание приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов от поступающих, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления (очная, заочная формы обучения, бюджет);
- 3 августа – издание и публикация приказа о зачислении на первом этапе (до заполнения 80% конкурсных мест) (очная, заочная формы обучения, бюджет);
- 6 августа – окончание приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов от поступающих, желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления (очная, заочная формы обучения, бюджет);
- 8 августа – издание и публикация приказа о зачислении на втором этапе (до заполнения 100% конкурсных мест) (очная и заочная формы, бюджет);
- 15 августа – окончание приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих на места с оплатой стоимости обучения (очная, вечерняя форма обучения, договор);
- 18 августа — последний день для оплаты обучения (очная, вечерняя форма обучения, договор);
- 20 августа – издание и публикация приказа о зачислении (очная, вечерняя форма обучения, договор).
Также продолжается приём документов от абитуриентов на заочную форму обучения:
- 5 сентября – окончание приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих на места с оплатой стоимости обучения (заочная форма обучения, договор);
- с 15 августа по 10 сентября — вступительные испытания, проводимые вузом;
- 15 сентября — последний день для оплаты обучения (заочная форма обучения, договор)
- 20 сентября – издание и публикация приказа о зачислении (заочная форма обучения, договор).
Отметим, что для обучающихся на платном отделении Финуниверситета при Правительстве РФ в Барнауле существует бонусная система, которая позволяет получить скидку при оплате, которая может достигать 100%. Также есть возможность рассрочки платежа и материальной поддержки студентов, обучающихся на платно-договорной основе. Действует система государственных стипендий.
Студенты вуза имеют ряд существенных преимуществ, таких как возможность получения двух дипломов; прохождение практики за рубежом; совмещение работы и учебы; проживание в общежитии университета; возможность перевода на бюджетные места для обучающихся на платной основе; отсрочка от армии для юношей, в том числе и в магистратуре; обучение в комфортных условиях в современных аудиториях, оборудованных всем необходимым; приемлемые условия оплаты обучения для внебюджетников и многое другое.
На сегодняшний день выпускниками Финуниверситета при Правительстве РФ в Барнауле стали около 25 тысяч специалистов в сфере финансов, учета, управления. Бывшие студенты вуза впоследствии успешно трудоустраиваются – данные специальности не только высоко востребованы на рынке труда, но и являются высокооплачиваемыми. Выпускников этого учебного заведения сегодня можно встретить на должностях в государственных и коммерческих организациях, банках, налоговой службе, казначействе, они являются успешными руководителями различного уровня структур власти в Алтайском крае и других регионах, успешно ведут собственный бизнес.
Хотите построить стабильное успешное будущее? Двери Финуниверситета в Барнауле сейчас для этого открыты.
г. Барнаул, пр. Ленина, 54
Тел.: 8 (3852) 569-269, 569-270
Сайт: barnaul.fa.ru
E-mail: barnaul@fa.ru
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