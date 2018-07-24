Фото: metronews.ru
Краевая Госавтоинспекция предупреждает водителей об ограничениях движения на трассах, которые будут вводиться из-за военных.
"В связи с плановым движением военных колонн 25.07.2018, 26.07.2018 и 27.07.2018 будет временно ограничено движение для всех видов транспорта", — говорится в сообщении ГИБДД.
Так, 25 июля с 15:40 до 17:00 будет временно ограничено движение на автодороге "подъезд к населенному пункту Косиха".
В этот же день с 15:40 до 17:30 закроют движение на автодороге "населенный пункт Украинский – автодорога Р-256 (граница Косихинского и Первомайского районов)".
26 июля с 21:40 до 23:15 будет временно ограничено движение на автодороге "подъезд к населенному пункту Косиха – Р-256".
Также с 21:40 до 00:00 будет временно ограничено движение на автодороге "граница Косихинского и Первомайского районов – автодорога Р-256 – Косиха".
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
А 27.08 время не указали. Пятница... Очень интересно
27.07 извиняюсь