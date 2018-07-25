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Тысячи школьников в Алтайском крае могут остаться без различных мероприятий, соревнований и экскурсий из-за нового "возрастного ценза" автобусов. Правительство утвердило сроки начала действия запрета на использование автобусов старше 10 лет для организованных детских перевозок. Многие руководители спортивных организаций Алтайского края бьют тревогу и уже обращаются за помощью к врио губернатора Виктору Томенко. Однако на ситуацию могут повлиять только в федеральном правительстве.
Согласно постановлению правительства, для автобусов массой до 5 тонн, которые отправляются или прибывают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, этот запрет вступил в силу уже с 1 июля этого года. Для автобусов массой более 5 тонн с пунктами отправления или прибытия в этих же регионах — с 1 октября.
Для автобусов, у которых пункты отправления и назначения находятся в других регионах, сроки более поздние. Автобусы старше 10 лет массой до 5 тонн не смогут использоваться при детских перевозках с 1 апреля 2019 года. Массой более 5 тонн — с 1 октября следующего года. Фактически у Алтайского края есть год, чтобы подготовиться к нововведениям.
В Минтрансе неоднократно сообщали, что требования к возрасту автобусов связаны исключительно с обеспечением безопасности перевозок детей. Аварии часто происходят из-за неисправности транспорта. А чем старше машина, тем выше риск, что у нее что-то выйдет из строя. А у нас, по данным ГИБДД, более половины автобусов старше 10 лет.
Однако именно это требование правил организованной перевозки групп детей вызвало огромное количество споров. К моменту их принятия перевозчики не готовы были обеспечить таким транспортом всех желающих. Поэтому вступление в силу ограничения возраста автобусов было отложено на неопределенный срок. Теперь же установлены определенные календарные рамки, в которые необходимо всем успеть обзавестись новым транспортом. В Алтайском крае ситуация крайне тяжелая. Известно, что почти все автобусы уже работают на пределе своих технических возможностей. Автопарк в Барнауле, например, не обновляется уже много лет. Причем не только перевозчиками, но и городскими властями. Конечно, транспорт регулярно закупается, но этого недостаточно для всего края.
Еще одна проблема организованных детских перевозок связана со сложностью их оформления. В результате некоторые школы отказываются от экскурсий, связанных с автоперевозками. Такие экскурсии организуют родители, не знающие соответствующих правил. Получается, что многие алтайские школы вынуждены возить детей на соревнования и экскурсии нелегально. При такой схеме родители сами заказывают автобус, но не прописывают, что в нем поедут дети, и не отправляют специальную заявку в ГИБДД.
Правила организованной перевозки детей нерегулярными маршрутными автобусами были приняты правительством еще в декабре 2013 года. Они устанавливают целый ряд требований к перевозчикам и сопровождающим, к примеру, по времени и расстоянию перевозки, стажу водителей, питанию детей.
О ситуации уже сообщили врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко 21 июля во время его рабочей поездки в Ребрихинский район. Как рассказал председатель спорткомитета Ребрихинского района Сергей Тарасов, ситуация тяжелая.
По его словам, транспортное обеспечение учреждений дополнительного образования физической культуры и спорта может стать проблемой для муниципалитетов. Транспорт, находящийся в их распоряжении, с годом выпуска более 10 лет не имеет права использоваться для перевозки детей.
"Мы предлагаем предусмотреть централизованное обеспечение транспортом учреждений дополнительного образования физкультуры и спорта для организованной перевозки детей на спортивно-массовые мероприятия", — сообщил Сергей Тарасов.
Между тем на правительственном уровне обсуждается, что введение нового "возрастного ценза" будет отложено. По настоянию вице-премьера России Ольги Голодец Минтранс готовит проект постановления правительства о продлении всех сроков вступления в силу "возрастного ценза" для туристических автобусов, используемых для организованной перевозки групп детей. Если постановление будет подписано, то ограничение начнет действовать не ранее 30 июня 2020 года для всех категорий автобусов. Сейчас проходит независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления.
Комментарии
А еще надо выпустить закон, обязывающий возить законотворцев на автомобилях не старше полугода. И платить им командировочные за время поездки с дома на работу. И чтобы все встречные на коленях стояли на пути их следования...