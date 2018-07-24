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Барнаулец создал всероссийский прецедент, связанный с неуплатой долга

, ИА "Амител"
Конституционный суд РФ постановил, что невыплаченный долг увеличивается вместе с инфляцией

Фото: murmansk.kp.ru

Конституционный суд РФ подтвердил, что граждане имеют право на индексацию сумм, взысканных в их пользу судом, если их возмещение было так или иначе отложенным во времени.

С просьбой о проверке конституционности положений ст. 208 ГПК РФ обратились сразу трое граждан России, уточняет "Российская газета". Евгений Шкотов из Барнаула через суд расторг договор купли-продажи автомобиля, однако деньги в сумме почти 500 тысяч рублей не мог получить с ответчика несколько месяцев. В деле Татьяны Ивановой из Вологодской области решение суда о взыскании в ее пользу имущественного вреда в размере 112 тысяч рублей было вынесено в 2013 году и до 2017 года не исполнялось. В ситуации Ивана Митина из Архангельской области суд взыскал в его пользу с юридического лица 1,5 млн рублей, и ответчик также не спешил расплатиться по счетам.

Однако, несмотря на позицию ответчиков, все три иска об индексации недополученных с них сумм суды общей юрисдикции оставили без удовлетворения. Как следует из материалов КС, возможность применения индекса потребительских цен с целью индексации взысканных судом денежных сумм была закреплена еще законом РСФСР от 24 октября 1991 года "Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР", который утратил силу в 2005 году, и "в настоящее время нормы, которыми следует руководствоваться, производя расчет индексации, отсутствуют".

Между тем, как указал в своей жалобе Иван Митин, имеется постановление Госкомитета РФ по статистике, в котором индекс потребительских цен назван "одним из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, который используется в целях анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, решения отдельных правовых споров".

По мнению заявителей, подход судов, не позволяющий индексировать присужденные суммы, защищает прежде всего недобросовестных должников и противоречит ст. 19 Конституции РФ, которая гарантирует право каждого на судебную защиту, особо оговаривая, что "все равны перед законом и судом".

КС с позицией заявителей согласился. Если наличие инфляции признается на государственном уровне — с учетом этих показателей выстраивается экономическая политика страны, то и в частном споре покупательная способность сумм, присужденных одной из сторон решением суда, но не выплаченная своевременно, должна индексироваться.

Таким образом, положения ст. 208 ГПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ, сама норма закона в данном случае должна быть скорректирована, а вышеуказанные дела — пересмотрены.Читайте также: Для барнаульца неуплата долга обернулась 3 годами лишения свободы

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

24.07.2018 20:34
- гость -

а я по 208 ГПК в 2016г. получала положительное решение об индексации у нас, в Барнауле

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