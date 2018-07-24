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Житель Усть-Коксинского района Республики Алтай приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство 29-летней женщины.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, преступление было совершено 3 сентября прошлого года в селе Карагай.
"Осужденный на почве ревности из имеющегося при себе гладкоствольного ружья произвел один прицельный выстрел в грудь своей 29-летней сожительнице, в результате чего потерпевшей были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых последняя скончалась на месте происшествия", — отмечают в СКР.
Наказание 34-летний мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.
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Суровый нынче стал народ в Горном, осторожней нужно быть...