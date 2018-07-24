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Американские власти считают, что якобы связанным с РФ хакерам удалось в 2017 году получить доступ к сетям энергетической инфраструктуры США. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету The Wall Street Journal.
Американские власти полагают, что злоумышленники из хакерской группировки Dragonfly и Energetic Bear, которая якобы связана с российскими властями, проникли в сети американских компаний, обслуживающих энергосистемы общего пользования, и получили доступ к системам управления. В результате хакеры потенциально могли получить доступ к инструментам для полного отключения подачи энергии потребителям.
Власти утверждают, что жертвами действий злоумышленников стали несколько сотен компаний, названия которых не разглашаются. При этом многие из них могут до сих пор не знать, что ранее были взломаны. В министерстве внутренней безопасности (МВБ) Штатов считают, что попытки хакеров подключиться к энергосетям страны, вероятно, продолжаются. При этом в статье нет доказательств того, что речь идет именно о кибервзломщиках, связанных с Россией.
Газета пишет, что для достижения своей цели хакеры сначала взломали компьютеры сторонних фирм, которые по контракту с энергокомпаниями имеют доступ к их инфраструктуре и занимаются диагностикой сетей, обновлением программного обеспечения. Затем злоумышленники выдавали себя за сотрудников таких фирм, используя их украденные личные данные, проникая в энергосети. После этого киберпреступники крали информацию, которая касалась конфигурации сетей, используемого оборудования и принципов его работы.
По данным МВБ, атаки происходили на протяжении всего прошлого года, а начались еще раньше. По данным WSJ, власти предполагают, что хакеры могли автоматизировать свои атаки, чтобы те производились без участия людей. Сейчас специалисты изучают, смогли ли злоумышленники внести какие-либо изменения в настройки оборудования, что потенциально может нанести значительный ущерб.
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