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Председатель Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат попросил у РФ помощи в разрешении военного конфликта в Йемене. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на информагентство движения САБА.
В письме на имя президента Владимира Путина аль-Машат обращает внимание на "агрессию против Йемена", а также "военную эскалацию со стороны коалиции стран под руководством Саудовской Аравии".
По словам председателя высшего политсовета повстанцев-хуситов, в развитии конфликта заинтересована Америка. Политик заявляет, что целью стран Запада является "распространение хаоса в Йемене и по всему региону".
Ранее аналогичное письмо было направлено французскому лидеру Эммануэлю Макрону.
Ситуация в Йемене обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. В июне арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из города. Столкновения начались вопреки предупреждениям ООН. Аль-Машат назвал эти действия "заговором против Йемена".
Комментарии
А россиянам кто поможет Махди аль-Машат?
Да "оба," сразу и помогут,...потом.., может быть.))
военную эскалацию со стороны коалиции стран под руководством Саудовской Аравии
Так это к США надо обращаться
А что? Для товарища Пу - это любимое занятие(влезать в конфликты, помогать). Вот только о своем народе не думает. Нам - то кто поможет?
Помогли алавитам, помогут и хуситам. Россия - зедрая душа!(с)
Только сомнительно, что вова готов воевать с саудитами ради чего не понятно.
Надо помочь. Мы хоть и плохо живём, но у нас мир. А у них вон чё - война!