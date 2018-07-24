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Палаты реанимации могут появиться в приемных покоях больниц

, ИА "Амител"
Также Минздрав обсуждает возможность появления в регионах консультативного Центра анестезиологии-реаниматологии

Фото: myharrisregional.com

Противошоковые палаты, анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии могут появиться в приемных отделениях, которые оказывают медпомощь в экстренной и неотложной форме. С подобной инициативой выступило Министерство здравоохранения, подготовив изменения в Порядок оказания медпомощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология", пишет "Российская газета".

Кроме этого, обсуждается возможность создания консультативного Центра анестезиологии-реаниматологии на базе краевой, республиканской, областной или окружной больницы, которая оказывает круглосуточную стационарную помощь, либо в структуре регионального сосудистого центра.

Туда будет поступать информация обо всех угрожающих жизни состояниях, к которым относятся: шок III-IV степени, кома II-III степени, обильная кровопотеря, острая сердечная или сосудистая недостаточность, острый панкреонекроз, дыхательная недостаточность тяжелой степени, сепсис или перитонит, эмболия, отравление химическими или биологическими веществами, различные виды асфиксии, удар электротоком, обезвоживание, истощение и другие состояния.

Главной задачей данного круглосуточного центра будет экстренная очная или заочная консультация коллегам-реаниматологам и другим врачам, которые столкнутся с угрожающими жизни пациентов состояниями. Последняя может быть предоставлена не только по телефону, но и при помощи видеоконференций. В центре будут свои бригады скорой помощи в составе врача-анестезиолога-реаниматолога и медицинской сестры-анестезиста. Они смогут выезжать в стационары с тяжелыми больными и либо на месте оказывать нужную помощь, либо перевозить уже на реанимобилях в спецучреждения.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович заявила, что данные инициативы едва ли найдут понимание в регионах. "Организация реанимационных палат в составе приемных отделений — дело затратное. Поэтому местные бюджеты могут не потянуть", — полагает она. При этом она согласилась, что в данный момент приемные отделения не справляются с тем разнообразием состояний, в которых туда поступают пациенты. "У нас люди долго ждут своей очереди в приемных отделениях. И далеко не везде эти отделения совмещены с экстренной диагностикой, поэтому модернизировать их необходимо", — подчеркивает эксперт.

При этом академик Российской академии наук, доктор медицинских наук Сергей Багненко добавляет, что отдельные противошоковые палаты — это лишняя мера. Само понятие "противошоковая палата" появилось в годы войны, когда нужно было оказывать экстренную помощь раненым и тяжело травмированным бойцам. С тех пор предназначение подобных палат, существующих в европейских клиниках, не менялось. Там оказывают экстренную помощь при серьезных травмах, когда человек впадает в состояние шока из-за сильной боли и кровопотери. "Просто наши приемные отделения должны превратиться в отделения скорой помощи. Думаю, этого вполне будет достаточно", — заключил академик.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.07.2018 15:32
- гость -

29.11.2017
В КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» создали палату противошоковой терапии

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