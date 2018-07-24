Фото: аварком "Все ДТП Бийска"
Массовое ДТП с участием двух грузовиков и пяти легковых автомобилей произошло под Бийском днем во вторник, 24 июля, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По информации экстренного ведомства, данные об аварии на 336-м километре трассы Р-256 в Зональном районе поступили в 12:40.
"Произошло столкновение пяти легковых автомобилей и двух грузовых автомобилей. Задействовано: 34 человека, 14 единиц техники, из них от МЧС России: 13 человек, 4 единицы техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
Очевидцы в социальных сетях сообщают о шести пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
В результате чудовищного ДТП образовалась пробка в обе стороны.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП будут позже.
Комментарии
На последней фотке одному реанимацию что ли делают? Рядом стоит толпа, на него даже смотрят
когда уже сделают там нормальную дорогу, чтобы две полосы в одну сторону две в другую. блин тур кластер без дорог, курортный сбор берут а дорогу сделать не могут, ведь за год на данной дороге таких аварий куча
Дело даже не в двух полосах.Езжу по этой дороге довольно часто.и каждый раз находятся 2-3 машины идущие на обгон вслепую и при виде встречки даже не пытаются уйти с полосы
дистанцию надо держать адекватную скорости с которой едешь
Две полосы в сторону с отбойником кучу жизней сохранили бы.Там и едешь без напряга,а здесь в каком то лютом напряжении постоянно не знаешь кто там вылетит то спереди что сзади.