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Убийство котенка, совершенное девочкой-подростком в Алтайском крае и снятое на видео, стало предметом прокурорской проверки.
Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, в ходе проверочных мероприятий установлено, что данное происшествие произошло в одном из населенных пунктов Бурлинского района.
"Несовершеннолетние девочки зарубили котенка топором. При этом они снимали произошедшее на видео, которое впоследствии было размещено в социальных сетях. Прокуратурой будет дана оценка действиям виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе образовательной организации, в которой они обучаются", — добавляют в прокуратуре.
В ведомстве обещают, что по итогам проверки "будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования".
Напомним, что история с убийством котенка, запечатленным на видео, вызвала большой резонанс во всей стране. В интернете собирают подписи под петицией, призывая наказать девочку-подростка, расправившуюся с животным.
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