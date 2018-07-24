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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ее интервью CBN.
Дипломат заявила, что Америка не доверяет России и президенту страны Владимиру Путину и никогда не будет доверять. "Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", — цитирует агентство слова Хейли.
Она добавила, что встреча американского лидера Дональда Трампа с Путиным "должна была произойти". По мнению дипломата, американо-российский саммит "долго заставлял себя ждать". Она подчеркнула, что довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.
Напомним, полноформатная встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. После этого глава США поручил своему помощнику по нацбезопасности Джону Болтону направить приглашение российскому лидеру посетить Вашингтон этой осенью.
Комментарии
а как могут стать друзьями выпускник Гарварда (Harvard), Принстона (Princeton), Йеля (Yale), Брауна (Brown), Колумбии (Columbia), Корнелла (Cornell ... и гопник с Потока?
Ну если ты, гость посодействуешь, то как знать, как знать.
24.07.2018 14:58
- гость -
ты прав, они ему в подметки не годятся
интересно, что Хейли может сказать про ситуацию в Лимпопо
Как не ерничать и не троллить это факт. Только мощь пропаганды пытается все перевести в шуточки-прибауточки.
Мда а либерaстня с конца 80 х визжала о дружбе жвачке, с приходом новjго мЫшленья и разрушением государства для людей , превращения в сырьевой придаток, ситуация изменилась, теперь с нами даже не разговаривают всерьез, думаю в Китае люди давно сделали свои выводы и не повторят "новое мЫшленье" со сдачи своих интересов.
И да они ближе, чем наша команда гайдаро-чубайсов и их покровителей.