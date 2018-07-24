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Хейли: Россия и США никогда не станут друзьями

, ИА "Амител"
Также постпред США при ООН заявила, что довольна политикой Белого дома по отношению к России

Фото: 24segodnya.ru

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ее интервью CBN.

Дипломат заявила, что Америка не доверяет России и президенту страны Владимиру Путину и никогда не будет доверять. "Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", — цитирует агентство слова Хейли.

Она добавила, что встреча американского лидера Дональда Трампа с Путиным "должна была произойти". По мнению дипломата, американо-российский саммит "долго заставлял себя ждать". Она подчеркнула, что довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.

Напомним, полноформатная встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. После этого глава США поручил своему помощнику по нацбезопасности Джону Болтону направить приглашение российскому лидеру посетить Вашингтон этой осенью.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.07.2018 14:58
- гость -

а как могут стать друзьями выпускник Гарварда (Harvard), Принстона (Princeton), Йеля (Yale), Брауна (Brown), Колумбии (Columbia), Корнелла (Cornell ... и гопник с Потока?

0  0
24.07.2018 15:46
- гость -

Ну если ты, гость посодействуешь, то как знать, как знать.

0  0
24.07.2018 15:50
- гость -

24.07.2018 14:58
- гость -
ты прав, они ему в подметки не годятся

0  0
24.07.2018 16:27
- гость -

интересно, что Хейли может сказать про ситуацию в Лимпопо

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