Фото: скрин из телепередачи
Выпуск "Непутевых заметок" Дмитрия Крылова, посвященный Горному Алтаю, вышел на Первом канале.
Популярный телеведущий побывал на Телецком озере, в урочище Кызыл-Чин, известном как "алтайский Марс", а также проехал по знаменитому Чуйскому тракту.
Передачу снимали весной этого года. В выпуске о Горном Алтае также рассказали о национальных играх, спортивных мероприятиях, истории региона, достопримечательностях и традициях.
Комментарии
Сам он непутевый, а Горный Алтай -красивейшее место России.