Фото: smolensk-i.ru
Смертность и количество ДТП в Барнаульской агломерации с начала года увеличились на фоне участия города в проекте "Безопасные и качественные дороги". При этом краевые власти уже практически на 100% уверены, что Барнаул выполнит все нормативные показатели и продолжит участвовать в проекте в 2019 году, когда начнутся капиталоемкие работы. Об этом заявил глава алтайского Минстройтранса Иван Гилев.
Не секрет, что, согласно официальной статистике ГИБДД, в Барнауле значительно выросла смертность на дорогах. Для того, чтобы продолжить участие в программе БКД в 2019 году, необходимо также снизить количество мест концентрации ДТП в 2 раза. Это тяжелая задача, учитывая, что с начала года на барнаульских дорогах стало больше смертельных аварий и наездов на пешеходов. Несмотря на все сложности, по качеству ремонта дорог в рамках программы БКД Барнаульская агломерация входит в пятерку лучших в стране. К 2025 году задача стоит достигнуть 90% дорог, соответствующих нормативам, и снизить до нуля аварийность на барнаульских магистралях.
Иван Гилев отметил, что Барнаульская агломерация пока выполняет все нормативные показатели, предусмотренные Минтрансом РФ. В 2019 году край может получить около миллиарда бюджетных средств, которые пойдут на капиталоемкие работы. Ориентировочно, это расширение Павловского тракта и строительство четырехполосной дороги до поселка Южный.
"В 2017 и 2018 годах по программе были только ремонтные работы. Доходило до того, что мы даже не могли сделать ливневую канализацию на проспекте Красноармейском. К сожалению, чем лучше дороги, тем больше аварийность. Мы уделяем внимание вопросу установки дополнительных камер фото- и видеофиксации. Чтобы сократить смертность в такой ситуации, нам нужно тогда делать дороги неровными", — отметил Иван Гилев.
В рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году на территории Барнаульской агломерации планируется выполнить работы по ремонту более 72 километров дорог местного значения и увеличить протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 50%.
В рамках проекта предусмотрено 911,1 млн рублей для выполнения ремонтных работ на 44 объектах улично-дорожной сети города, что на 5,3% больше уровня 2017 года.
Комментарии
Да не надо их вообще делать г.Гилев. Сократить еще вашу должность и министерство. Бюджет хоть вырастете
Краевые власти, в т.ч. Гилев - обратите внимание на дорогу на направлении Силикатный, Октябрьский , Власиха! Такое огромное количество жилого массива, численность людей живущих там в разы выросло за последние годы и узенькая дорога по ул Попова, Трактовая, Дальняя. Это жь прям издевательство какое то, нескончаемые пробки, утро-вечер вообще ужас, люди по 2 часа тратят чтоб добраться из дома на работу с работы домой!
А может ванюше не сетовать надо, а отвечать уже пора?!
Неровными))) Сказочный Ванька поумнеет, этот наверное некогда.
Так полицаи все в кабинетах спят, вот и скоростной режим не соблюдают и бухими катаются.