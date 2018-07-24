"Красная дорожка" Шукшинского фестиваля в Барнауле: трансляция

Фото: Мария Трубина/Amic.ru
Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" из года в год собирает большое количество литераторов, звезд театра и кино.
В эти минуты у театра драмы имени Василия Шукшина в центре Барнаула встречают именитых гостей фестиваля. Трансляцию ведет телеканал "Катунь 24". Читатели портала Amic.ru также имеют возможность посмотреть на это событие в режиме online.
После прохода именитых гостей по "красной дорожке" началась торжественная церемония открытия кинофестиваля в театре драмы.
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