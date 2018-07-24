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В Новосибирске 3491 человеку ограничили выезд за границу из-за долгов за горячую воду и отопление. Об этом пишет портал "НГС.Новости", ссылаясь на пресс-службу СГК.
Уточняется, что большинство неплательщиков узнает о долгах в аэропорту перед вылетом.
По данным пресс-службы, судебное решение обычно застает неплательщиков врасплох. "О том, что приставы-исполнители "обрезали им крылья", должники нередко узнают уже в аэропорту", — отметили в СГК, добавив, что должникам приходится оплачивать не только долг, но и судебные издержки и пеню за просрочку платежа.
В энергокомпании отмечают, что в отношении должников применяются разные меры наказания: арест вкладов, счетов и карт, бытовой техники, движимого имущества, включая машины, а летом, в период отпусков, самым эффективным способом является ограничение на выезд должника из страны.
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