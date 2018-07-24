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Росстат рассчитывает на увеличение численности россиян к 2036 году со 146 миллионов до 157 миллионов человек по оптимистичному варианту прогноза. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на размещенный на сайте ведомства доклад.
В минувшем году оптимистичный вариант прогноза Росстата предполагал рост числа россиян до 154 миллионов.
Пессимистичный вариант прогноза предусматривает сокращение численности населения за 18 лет до 136 миллионов человек. Средний вариант прогноза предполагает сокращение до 145 миллионов.
Эксперты считают, что улучшение демографических показателей в стране может быть связано с реализацией двух нацпроектов — "Демография" и "Здравоохранение", направленных на сокращение смертности, увеличение рождаемости и продолжительности здоровой жизни населения.
Комментарии
чудеса статистики
детей лишили бабушек. мам перспективы уйти на пенсию, кто же рожать будет?
росстат чудит
не будет этого. уже адекватная молодежь рожать отказывается
новости от росстата вообще не стоит уже принимать всерьёз