Общая задолженность муниципалитетов Алтайского края перед топливными компаниями составляет 700 миллионов рублей, сообщил врио министра транспорта, строительства и ЖКХ региона Иван Гилев. По его словам, в прошлом году из-за несвоевременной оплаты и проблем с оборудованием 24 муниципалитета региона не получили паспорт готовности.
"Торги на закупку угля в настоящее время объявлены, но участников пока нет. Общая задолженность (муниципалитетов — ИФ) за уголь на сегодняшний день составляет 700 млн рублей перед топливными компаниями. В этой сумме 26 млн рублей — задолженность, сформировавшаяся за прошлый год", — отметил он.
Он напомнил, что проблемы с задолженностью муниципалитетов за топливо начались в регионе в 2014 году, когда у муниципальных образований сформировался общий долг перед "Кузбассразрезуголь" в размере миллиарда рублей.
Среди городов выделяют несколько самых проблемных по части отопления: Камень-на-Оби, Горняк, Славгород. Из районов — Шипуновский, Третьяковский, Немецкий и Михайловский.
По заявлению Гилева, на отопительный период нынешнего года необходимо 684 тысячи тонн угля. В данный момент суммарные запасы угля на объектах малой теплоэнергетики составляют 70 тысяч тонн, то есть 50,5 процента от нормативного запаса (на 45 суток). Стопроцентный запас топлива — 139 тысяч тонн — будет обеспечен к 15 сентября.
По его словам, ежегодно правительство региона в целях снижения рисков возникновения сбоев в процессе теплоснабжения социально значимых объектов обеспечивает своевременное приобретение и поставку твердого топлива для нужд бюджетной сферы региона. В текущем году будет закуплено 192 тысячи тонн.
Подготовка объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края к отопительному периоду осуществляется в соответствии с установленными графиками и будет завершена до 15 сентября.
В ходе подготовки будет выполнена перекладка 84 километров ветхих тепловых сетей, 147 километров ветхих водопроводных сетей, предполагается замена 193 котлов. Кроме этого, в рамках мероприятий по энергосбережению будут смонтированы 13 модульных котельных.
Всего на подготовку жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований планируется направить более 3,5 млрд рублей.
Комментарии
За два месяца торгов не подано ни одной заявки, похоже будет трындец.