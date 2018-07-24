Фото: аварком "Все ДТП Бийска"
Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием двух грузовиков и пяти легковых автомобилей, которое произошло днем 24 июля в Зональном районе Алтайского края.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой Госавтоинспекции, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли на место аварии для помощи пострадавшим и осуществления регулировочных функций.
В результате ДТП за помощью к медикам обратились семь человек. Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Согласно предварительным данным, авария произошла ввиду того, что один из автомобилей, не выбрав безопасную дистанцию, допустил столкновение с другими транспортными средствами.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.
Напомним, что жуткая авария произошла на 336-м километре трассы Р-256.
Комментарии
а не вклинился ли очередной торопыга перед грузовиком?
тогда бы было только 2 участника ДТП
один из автомобилей, не выбрав безопасную дистанцию
Наверное на большой скорости надо не рассчитать дистанцию и въехать в зад, чтобы собрать 7 автомобилей.