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В Госдуме приняли закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) со следующего года до 20% с действующих 18%. Об этом пишет "РИА Новости".
При этом документ сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30% вместо планировавшегося ранее повышения.
Кроме этого, предусматривается сохранение всех действующих льготных ставок по НДС и права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, которые уплачены при покупке товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.
Также закон продлевает до 2025 года действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Крым и Севастополь, а также устанавливает такую же ставку для авиаперевозок в регионы Дальневосточного федерального округа. Нулевая ставка НДС при авиаперелетах устанавливается до 2025 года и на рейсы в Калининградскую область.
В данный момент внутренние воздушные перевозки облагаются НДС по льготной ставке 10%. Исключение сделано для Крыма, Севастополя и Калининградской области, для которых установлен нулевой НДС.
Агентство пишет, что закон сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%. Вместе с этим сохраняется и так называемый "хвост" — ставка взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины. Кроме этого, для некоммерческих и благотворительных организаций до 2025 года будет продлено действие пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (20%), медстрахование и страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0%).
В данный момент общая ставка страховых взносов в стране равна 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в ПФР, 5,1% — в Фонд обязательного медстрахования, 2,9% — в Фонд соцстрахования. Начиная с 2021 года общая ставка должна была вырасти до 34% — за счет повышения до 26% взноса в ПФР. Но принятый закон позволит сохранить ее на уровне 30%.
Комментарии
Всё для людей! Как путен сказал, что главное это борьба с бедностью!
Что можно сказать: спасибо "новому" правительству за светлое будущее, отдельное спасибо и "новому" президенту за такое правительство.
урааа!!! вот теперь то заживем))))
Непонятный сарказм! За Путина голосовали, в сентябре опять проголосуем за ЕР, а теперича недовольны!
гады
Ожидается, что только в 2019 году повышение ставки налога принесет в казну дополнительные 633 млрд рублей. В 2020 году – уже 677 млрд, а в 2021-м – 728 млрд рублей.
Нетрудно посчитать, что в целом за три года бюджет получит свыше 2 трлн рублей дополнительных доходов. Депутаты Госдумы, которые голосовали против законопроекта о повышении НДС, уверены, что эти деньги будут взяты из карманов граждан.(с)
И что характерно: все эти налогово-пенсионные припарки мертвой российской экономике уже не помогут.
когда уже нажрутся либералы баблом - на верное уже не когда, аппетит приходит во время еды.