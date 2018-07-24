Фото: Андрей Луковский/Amic.ru
Жители Барнаула смогут бесплатно попробовать алтайский сыр в заведениях общепита в рамках акции "Дни алтайского сыра в ресторанах города Барнаула", которая пройдет с 27 июля по 17 августа.
"В рамках нее три производителя — "Киприно", "Плавыч" и "Рикон" — угостят жителей и гостей краевой столицы более чем двумястами килограммами сыра. Бесплатно предлагать сырные тарелки будут в таких ресторанах, как "Ползунов", "Пожарка" и "Лакомка", — сообщили в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
В названных заведениях общепита каждую пятницу и субботу будут подавать 75 подобных порций. Посетители заведений смогут попробовать твердые, мягкие, рассольные сыры, сыры для жарки, а также моцареллу алтайского производства.
Эта акция приурочена к фестивалю "Дни алтайского сыра", который пройдет в Барнауле 18 августа. Фестиваль состоится на "Нулевом километре".
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